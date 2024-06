Nego do Borel leva tapa de filho de Otavio Mesquita e ameaça: ‘Isso não vai ficar assim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2024 - 13:39 Para compartilhar:

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, se envolveram em uma briga na última sexta-feira, 21. O momento foi registrado em vídeo nas redes sociais do cantor, que mostrou que o influenciador fitness foi procurá-lo num bar em São Paulo.

Depois de uma discussão do lado de fora do estabelecimento, Luiz deferiu um tapa no rosto de Nego, que havia ofendido seu pai. O influencer deseja, ainda, uma luta com o cantor.

Ao deixar o local, Nego gravou uma sequência de stories ameaçando tomar medidas. “Não sei o que esse cara quer. Ele estava postando coisa para mim, eu estava postando coisa para ele, aí ele veio no bar e me agrediu. Isso não vai ficar assim. Já liguei para o meu advogado, ele já me orientou a ir à delegacia e estou indo”, declarou.

“Esse agressor deu um tapa na minha cara. Não se bate na cara de homem, isso não se faz, você me respeita. Você gosta de tirar onda comigo nessa porr*, você vai aprender a me respeitar”, completou Nego.