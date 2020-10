Nego do Borel já tentou namorar Anitta, diz jornal

O polêmico ensaio de Nego do Borel com Anitta gerou confusão com a família da noiva do cantor, Duda Reis. O cantor rebateu as críticas dizendo que Anitta é “como um irmão para ela”. Porém, de acordo com o jornal Extra, os dois já viveram um affair.

Os dois teriam participado de um ‘ménage à trois’, junto com uma garota com quem Nego se relacionava na época. Depois disso, Nego teria tentanto se relacionar com a cantora, mas levou um fora.

Ainda segundo o jornal, o relacionamento do funkeiro com Duda estaria estremecido desde que ele viajou com um amigo para Dubai. A atriz teria ido para a casa dos pais, no interior do Rio, e desabafado que ela pagava as contas da casa onde mora com nego, informação que Nego nega.

Veja também