Nego do Borel fica noivo de Duda Reis, diz colunista

Nego do Borel vai entrar no time dos casados. O cantor está noivo de Duda Reis. O pedido de casamento foi feito em viagem a Portugal, onde ele realiza turnê pela Europa. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL.

O cantor publicou um vídeo bem romântico com a amada no Instagram. Nas imagens, eles estão em um quarto decorado, e dançando ao som de ‘Não Tem Hora e Nem Lugar’, de Rodriguinho.

“Momentos especiais, que ficam guardados, a gente não sabe dançar, mas a gente tenta né amor ? Te amo… Quando te conheci a minha vida mudou, pra melhor”, escreveu Nego. Nos comentários, Duda respondeu: “Te amo tanto! Ô se mudou pra melhor. Tava morrendo de saudade amor”.

Confira o post do cantor abaixo: