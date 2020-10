Nego do Borel faz piada com próprio sorriso: “Existem dentes mais brancos?”

O funkeiro Nego do Borel estava de passagem por Dubai, quando resolveu fazer uma brincadeira com a própria aparência. Conhecido pelo bom humor, o cantor publicou uma foto sorrindo com a legenda: “Espelho espelho meu, existe algum dente mais branco do que o meu? Boa noite Dubai. Estou deixando você, mas mês que vem estarei de volta”.

+ Ex-BBB Marcela McGowan causa no Twitter: “Se pudesse, estaria sentando”

+ Reação de filho de Carol Nakamura ao receber festa surpresa é emocionante

Nos comentários os fãs responderam. “É o patrão”, disse um. Sobre os dentes do cantor, a resposta foi ainda mais engraçada. “Existe sim. Espera aí que vou chamar o Roberto Firmino”, disse outro.

Veja:

https://www.instagram.com/p/CGBBZlSpEtW

Veja também