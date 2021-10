Nego do Borel estaria desaparecido; mãe do cantor registrou caso na polícia

A mãe de Nego do Borel, Roseli Viana Gomes, registrou o desaparecimento do cantor na noite desta segunda-feira (4), na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. As informações são do jornal Extra.

Em depoimento à polícia, Roseli disse que, pela manhã, o cantor disse a ela chorando que sairia de casa. Depois, ele teria ligado para um assessor agradecendo por tudo, “como se tivesse se despedindo”.

Ainda de acordo com o Extra, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia. O cantor ainda teria dito para a mãe que a amava e pedido para que ela não o impedisse de fazer o que ele queria.

A última publicação de Nego do Borel no feed de seu Instagram foi uma foto dele na noite de domingo (3). Na legenda, o cantor escreveu: “Me bateu uma felicidade agora, nem eu sei oque tô sentindo, boa noite meu Brasil!!!”

Em seus stories, ele chegou a publicar nesta segunda trechos de vídeos de participantes de “A Fazenda” comentando sobre ele.

O cantor foi expulso do reality da Record no último dia 25, após ter sido acusado de estuprar a participante Dayane Mello, que estava bêbada após uma festa na noite anterior.

Veja também