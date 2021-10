Nego do Borel está sendo processado em mais de R$ 300 mil

De acordo com o TMJ, Nego do Borel foi contratado para cantar em uma festa de 15 anos, no final de 2019, mas não compareceu ao evento. O aniversário aconteceu no Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro. Sem aviso prévio, Nego recebeu o cachê, faltou ao evento e até hoje não devolveu o dinheiro do cachê. A família move processo contra ele em mais de R$300 mil.

O juiz Flávio Citro Vieira de Mello, da 15ª Vara Cível do Rio, determinou que o cantor seja intimidado e apresente a sua defesa. Os autores do processo alegam que tentaram um acordo com o artista, produtora e representantes para que fossem ressarcidos pelos prejuízos, mas não obtiveram êxito e nem avanço nas negociações.

O TMJ entrou em contato com a assessoria do cantor, a mesma informou que não comentará sobre o caso.

