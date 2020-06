Nego do Borel é demitido de gravadora e dispensando por empresário, ex-namorado de Anitta

A coisa não está muito boa para Nego do Borel. Segundo informações do jornal Extra, do Rio de Janeiro, o cantor foi dispensado pelo empresário Tuka Carvalho, ex-namorado de Anitta.

No ano passado após o episódio com Luisa Marilac, quando foi acusado de transfobia, ele entrou para a empresa Arca A, comandada por Tuka e outros dois sócios, em busca de um gerenciamento de crise e um novo rumo profissional.

Ainda de acordo com o Extra, a parceria chegou ao ao fim depois de seis meses. Tuka conversou com Nego do Borel e comunicou que ele seria dispensado da empresa.

Em nota, o cantor Nego do Borel, através de sua assessoria de imprensa, esclarece que ao contrário do que tem sido divulgado na imprensa na manhã desta sexta-feira 28 de fevereiro, não houve nenhum tipo de rompimento de contrato com a empresa Arca A, representada pelo empresário Tuka Carvalho e outros dois sócios.

Com novos planos para sua carreira em 2020, o funkeiro apenas abriu a sua agenda para vendas de shows em todo o Brasil sem nenhuma exclusividade com qualquer empresa. Fato, inclusive informado ao jornal responsável pela propagação da notícia, que após procurar a assessoria do cantor, já havia sido informado a respeito.

Nego do Borel reconhece a importância desta parceria, que embora profissional não teve nenhum contrato formal assinado. E tem enorme carinho e respeito pelo empresário e sua empresa, que tiveram um papel importante na produção do seu recém lançado DVD, entre outros trabalhos que vinham fazendo juntos.

“Tenho plena consciência sobre tudo o que representei para a empresa, e sobre o tamanho do que representaram não só para a minha carreira. Nossa parceria continua, apenas segue em outro formato. Acho que os veículos precisam se informar melhor antes de sair dando nota. Os leitores merecem notas verdadeiras” conclui o artista.

