Nego do Borel e Anitta se defendem por fotos hot: “Somos irmãos”

As fotos sensuais que Anitta e Nego do Borel postaram na noite de quarta-feira (21) não caíram muito bem para os fãs de Duda Reis, namorada do funkeiro. Na foto, Nego aparece só de toalha agarradinho à Anitta.

“Fui visitar minha amiga, entrei no álbum dela de foto, te amo amiga irmã”, brincou o cantor na legenda de forma casual.

Muitos internautas, porém, detonaram Nego nos comentários, saindo em defesa da atriz Duda Reis, namorada do cantor. “Aguardando as fotos da sua esposa com o amigo também, viu”, alfinetou um seguidor. “Esperando a vez da Duda com um amigo”, provocou outra. “Será se a namorada dele fizesse uma foto dessa com amigo só de brincadeira ele acharia graça?”, questionou outra.

Os cantores viram a repercussão e deixaram seus comentários. “To vendo o povo falando da Duda. Gente.. ninguém é doido de fazer algo sem a menina ta de boa, né… Duda é mara e sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zuando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs”, escreveu Anitta.

“Quero mais ver você no banheiro, mano kkkkkk, caram sério agora, te agradeço por tudo, você é foda, sou teu fã, parabéns por tudo que parceira nossa, ela sabe o tanto de carinho e gratidão que tenho por você, eu fico feliz de ter um lugar no seu coração, um lugar que poucos ocupam precisar sempre estareivem conquistando, minha esposa @dudareisb é muito ciente e aqui! Madrinha do meu casamento”, rebateu Nego que, logo em seguida, proibiu comentários no post.

Veja também