Nego Di se preocupa Karol Conká fora da casa do ‘BBB’: ‘Não vai aguentar’

Nego Di usou suas redes sociais para falar sobre as fake news que estão surgindo desde que ele deixou a casa do Big Brother Brasil. O humorista foi o participante eliminado com a maior rejeição da história do programa, com 98,76%. Nesta terça-feira (23), ele comentou que o público tem o costume de distorcer informações.

“Vocês precisam aprender a parar de perseguir as pessoas na internet, principalmente de ficar distorcendo as coisas. Às vezes, penso: ‘Graças a Deus sou um negrão raiz’, já tinha passado muita coisa difícil na vida e consigo virar a página e buscar força nem sei de onde para continuar trabalhando”

Segundo Nego Di, a rotina atual vem sendo complexa, mas garante que tem estrutura para enfrentar o famoso ‘hate’ da internet. Sua preocupação, no entanto, seria com outros participantes, especialmente com Karol Conká.

“Tem gente que não vai aguentar. Estou preocupado com a Karol. Esse linchamento é praticamente empurrar a pessoa de uma janela. Graças a Deus eu já estava acostumado. Porque é f***. E essas páginas querem falar de Setembro Amarelo, depois”

