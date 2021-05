“A fruta que eu gosto ela se lambuza”: Nego Di responde se ficou com Lumena

Sempre muito perspicaz, Nego Di aproveitou a quarta-feira (19) para responder às perguntas dos seguidores no Instagram com bastante bom humor, como de costume. O ex-BBB foi questionado por um fã se ficou com Lumena, companheira de reality, e o comediante foi bem “engraçadinho” em sua resposta.

“Da onde que tu tirou essa ideia o animal? De onde tu tirou essa ideia? A fruta que eu gosto a Lumena come até o caroço, ela se lambuza, ela chupa, a Lumena gosta mais do que eu se duvidar. Não que eu não goste, eu gosto também, não é isso”, respondeu.

