Nego Di dispara contra a Globo e vê favorecimento da emissora com Karol Conká

O humorista Nego Di não poupou palavras ao disparas contra Rede Globo em uma sequência de vídeos publicados em seu stories no Instagram. Segundo o ex-BBB, a emissora carioca teve tratamento diferente para ele e para a cantora Karol Conká, sua parceira de confinamento no reality show.

“Eu não queria ter que falar disso. Beleza, fui lá, eu que quis ir, assinei o contrato, mas cara, o jeito que tá sendo… O Lucas sofreu pra caramba, realmente, foi humilhado, aconteceu várias coisas, mas fez um monte de bosta também. Essa é a verdade. Eu tava lá e as pessoas que tão lá sabem. Só que aqui ele foi recebido de uma maneira legal”, começou.

“A Karol, que ao que tudo indica, foi a pessoa que mais fez cagada, foi recebida de uma maneira que foi acolhida também, eu não entendi. Quando eu saí, não teve intervalo. Eu fui pra um ao vivo. Mão nas costas, microfone na mão, conta até dez e entra. O meu discurso, que o Tiago [Leifert] fez, foi praticamente um puxão de orelha”, apontou.

“Quando a Karol sai, tem intervalo, não mostram seguidores, vai pra Faustão, é redenção, é isso. Eu só quero entender qual é a da Globo. Querem defender os deles, vão passar a mão por cima de todo mundo independente da m*rda que tenha feito porque têm um outro tipo de relação com a emissora, ou a carreira deles é mais importante? A família deles é mais importante? Não entendi. Porque tudo o que eu fiz foi tirado de contexto. Realmente teve umas cagadas que eu fiz e que eu falei que apareceu, mas as ideias ‘papo 10’ que ele [Lucas] foi falar que eu era irmão mais velho, não apareceram. Eu pedi pro Projota falar com ele e daí apareceu só a ideia que o Projota falou. A minha f*da-se, apagaram, sei la onde foi parar”, seguiu.

“Como é que a Karol sabia tanto? Ela sabia que ia ser rejeitada, que ia bater o record, tudo ela imaginava. Como é que ela sabia? Isso que eu não tô conseguindo entender. A pessoa entra no confessionário e sai transformada. Parece que foi na igreja. Não é possível”, falou.

“Eu quero entender o que tá acontecendo. É porque eles [Karol e Lucas] têm uma relação com a emissora? A carreira deles vale mais que a minha família? Tem a ver com [o fato de eu ser] gaúcho? É mais uma contra o estado, tem a ver com isso? O gaúcho sempre foi meio excluído”, disparou o humorista.

