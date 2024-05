Nego Di critica Xuxa por apresentadora supostamente demorar em pedir ajuda para o Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 11:57 Para compartilhar:

Depois que Xuxa Meneghel publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo ajuda aos animais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o ex-BBB Nego Di acusou a apresentadora de supostamente demorar a agir em favor do estado gaúcho.

Por meio de uma gravação publicada no Instagram, Xuxa pediu ajuda para os animais resgatados no RS. Em seguida, Nego Di enviou uma série de áudios à apresentadora e os divulgou no X (antigo Twitter). “Apareceu a margarida! Chegou cedo para a janta, hein? Se tu não vem agora, nem sei o que seriam desses bichos aí. Todo mundo no telhado te esperando”, disse.

“Xuxa, com todo respeito, não me leva a mal, mas eu tenho que te perguntar: você não tem vergonha nessa tua cara? De aparecer um mês depois com vídeo pedindo ajuda? Os ‘nego’ já tão até limpando casa. Não é um mês resolvendo, do tipo ‘ah, gente eu tava na correria, mas agora a bronca é comigo’. É um mês depois pedindo socorro”, completou.

Ele ainda aconselhou a apresentadora a apagar o vídeo e fazer de conta que nada aconteceu. “Aí tu vem em cima de uma carreta, outra proposta. Tu vem em cima de uma carreta cheia de cesta básica, água: ‘gente, tô chegando’. Com a bandeira do Rio Grande do Sul nas costas. Vamos fazer assim?”, questionou.

“Para p*taria é uma leoa, agora pra ajudar é um siamês. Cadê a Sasha que não te diz: ‘mãe, dá uma carreta pra essa gente. Vai lá visitar, abraçar umas crianças’. Não tem um parente, nada, para te dizer que esse vídeo não ia ser de bom tom?”, acrescentou.

Por fim, Nego Di, nascido em Porto Alegre (RS), criticou Xuxa pelas doações feitas. “Xuxa, eu doei R$ 1 milhão. Eu, Nego Di, ‘negãozinho’ comum da zona norte de Porto Alegre. Saí cancelado do BBB, 98,76%. Até parece que eu tinha 1 milhão sobrando, Xuxa. Tô devendo pra 17 agiotas, tem noção? Nem sei se eu vou ter que sumir pro México. Aí tu vem pedindo socorro? Apaga esse vídeo, eu vou fingir que nada aconteceu, que eu não vi isso aí”, finalizou.

Alguns seguidores do comediante apoiaram a atitude dele e também passaram a criticar a apresentadora nas redes sociais.

Apesar das reclamações sobre a suposta demora, Xuxa vem agindo e promovendo campanhas em favor do Rio Grande do Sul desde o dia 5 de maio. Em 13 de maio, ela lançou uma iniciativa junto a Angélica e Whindersson Nunes para auxiliar os animais afetados pelas inundações, que se chama “Procura-se um Amigo”.