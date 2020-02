Necessidade de reação imediata pode mudar planos de Dudamel no Atlético-MG

O técnico Dudamel ainda não definiu o time do Atlético Mineiro que vai colocar em campo para enfrentar a URT, neste domingo, no estádio Zama Maciel, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida em Patos de Minas é mais uma na sequência como visitante da equipe e, ao mesmo tempo em que precisa se recuperar rapidamente da derrota na Copa Sul-Americana, o treinador avalia o desgaste do elenco.

Após perder por 3 a 0 para o Unión, da Argentina, em Santa Fe, o elenco voltou para o Brasil, treina neste sábado e já viaja para o jogo pelo Estadual. Na próxima semana, outro deslocamento até Campina Grande para o jogo com o Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil.

“A única maneira de se levantar de um duro golpe como esse é ganhando no fim de semana”, afirmou Dudamel, referindo-se à derrota pela Sul-Americana.

A declaração abre uma dúvida em relação ao time que o venezuelano vai escalar para o jogo em Patos de Minas. Ao mesmo tempo em que pode repetir o que fez diante do Tombense, quando poupou os titulares, Dudamel sabe que mais um resultado negativo pode afetar o elenco.

O Atlético já vinha de dois empates no Campeonato Mineiro – Coimbra e Tombense – antes de perder por 3 a 0 na Argentina. Apesar de ter um jogo a mais do que o Cruzeiro, o time alvinegro soma oito pontos e está um atrás do rival, que é o líder neste momento.

A necessidade de somar pontos pode forçar uma escalação menos alternativa no domingo. Após o jogo diante da URT e do Campinense, o Atlético ainda faz mais uma partida pelo Estadual, diante da Caldense, e depois recebe o Unión, no Mineirão, para tentar reverter o placar e avançar na Sul-Americana.