Ndombélé faz golaço, Kane marca de novo e Tottenham vence o lanterna Sheffield United Com o triunfo, equipe de José Mourinho chegou aos 33 pontos e entrou no G4 de forma provisória, mas pode sair caso o Manchester City vença

O Tottenham de José Mourinho voltou a vencer. Pela 18ª rodada da Premier League, os Spurs venceram o Sheffield, fora de casa, por 3 a 1. Aurier, Kane e Ndombélé marcaram para os visitantes. McGoldrick descontou.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE



Logo aos cinco minutos de partida, o Tottenham abriu o placar. Son cobrou escanteio e Aurier apareceu na área para completar para o fundo das redes.

Aos 40 minutos, Harry Kane mostrou o motivo de ser considerado um dos melhores atacantes do mundo. O inglês recebeu de Hojbjerg, fez a parede, girou, carregou a bola e finalizou forte, sem nenhuma chance para Ramsdale.

Jogando em casa, o Sheffield United ameaçou uma reação. Com 13 do segundo tempo, McGoldrick, de cabeça, aproveitou falta cobrada por Fleck e diminuiu a vantagem dos Spurs.

O placar foi fechado com estilo. Vivendo grande fase, Ndombélé foi coroado com um lindo gol. O volante invadiu a área, recebeu de Bergwijn e, sem ângulo, tocou de cobertura para encobrir Ramsdale.

Com o resultado, o Tottenham chega aos 33 pontos e entra provisoriamente no G4 do Inglês, mas pode sair caso o Manchester City vença na rodada. O Sheffield, por outro lado, segue na lanterna com apenas 5 pontos em 19 partidas disputadas.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também