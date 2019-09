NC 750X 2020 ganha novas cores, mas encarece R$ 1.480

Rio – A Honda acaba de apresentar a linha 2020 da NC 750X que chega ao mercado com três novas opções de cores: azul perolizado, vermelho perolizado e verde fosco. Apesar de não ter mudado nada além das novas tonalidades, a crossover encareceu e passa a custar R$ 33.980 (aumento de R$ 1.480).

Conhecida pela sua versatilidade, a moto continua contando com o maior diferencial da categoria: seu bagageiro de 22 litros, capaz de acomodar até um capacete tradicional. A área livre fica entre o guidão e o banco, exatamente onde ficaria o tanque em uma moto comum. Nela, o reservatório de combustível, com capacidade de 14,1 l, fica sob o banco.

Sem mudanças mecânicas, a NC 750X 2020 segue utilizando o econômico OHC bicilíndrico arrefecido a líquido e alimentado pelo sistema de injeção eletrônica, com 745 cc, que rende até 54,5 cv de potência a 6.250 rpm e torque máximo de 6,94 kgfm a 4.750 rpm.

Segundo a Honda, a faixa de rotação onde ocorre a entrega de força permite a marca de consumo médio na casa de 30 km/l, baixo para a categoria. Para fins de comparação, modelos de menor porte como a Kawasaki Versys 650 tem média de 25 km/l.

A ciclística mantém o chassi de aço do tipo Diamond, que acomoda o tanque de combustível sob o assento, garantindo, assim, uma melhor centralização de massa. Além disso, o conjunto de freios traz discos nas duas rodas com ABS e sistema de suspensão formado por garfo telescópico com 153,5 mm de curso na frente e atrás monochoque Pro-Link com 150 mm e ajuste de pré-carga da mola.

No quesito design e tecnologia, a NC 750X segue oferecendo para-brisa, iluminação totalmente em LED (farol, lanterna e piscas), e painel de instrumentos 100% digital, com cores customizadas. A nova linha chega às concessionárias da marca em outubro.