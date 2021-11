NBA terá dois jogos da pré-temporada de 2022 em Abu Dabi

Abu Dabi foi escolhida pela NBA para receber dois jogos pela pré-temporada em 2022, os primeiros da liga americana no Golfo Pérsico. As partidas vão acontecer em outubro. Resta saber quais serão os times envolvidos.

“Abu Dabi é um vibrante centro multicultural com um histórico comprovado de sede de eventos esportivos de classe mundial”, afirmou o vice-comissário da NBA, Mark Tatum, que assinou o acordo plurianual com autoridades de turismo dos Emirados Árabes.

“É um passo importante no crescimento global contínuo do basquete. Criará oportunidades para meninos e meninas aprenderem os fundamentos e os valores centrais do nosso esporte em vários programas e eventos”, completou.

Nenhum jogo de pré-temporada foi disputado fora da América do Norte desde 2019 por causa da pandemia do novo coronavírus.

A NBA já contou com diversos jogos em outros países, inclusive o Brasil. A última vez aconteceu em 2015, quando o Orlando Magic bateu o Flamengo na Arena Olímpica. Antes disso, o País Chicago Bulls x Washington Wizards em 2014 e Cleveland Cavaliers x Miami Heat, em 2013.

