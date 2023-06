NBA suspende Ja Morant por 25 jogos por exibir arma em novo vídeo ao vivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2023 - 12:47 Compartilhe

A NBA suspendeu nesta sexta-feira o armador Ja Morant por 25 jogos, a serem cumpridos na próxima temporada, por ter exibido novamente uma arma durante transmissão ao vivo nas redes sociais. A pesada punição se deve à reincidência do jogador do Memphis Grizzlies, que já havia sido punido pelo mesmo motivo anteriormente.

A punição, que não inclui multa, vai impedir o atleta de 23 anos de participar de qualquer atividade ligada ao seu time e à NBA durante o período de sanção, incluindo as partidas da pré-temporada. Além disso, para retornar aos jogos ele terá que passar por um programa para evitar que repita esse tipo de “comportamento destrutivo”, segundo Adam Silver, comissário da NBA.

“Para Ja, basquete não pode ser prioridade agora. Antes de sua volta às quadras, ele terá que formular e participar de um programa da NBA que aborda diretamente o que causou a recorrência desse comportamento destrutivo”, declarou o principal dirigente da liga americana de basquete profissional.

Morant está sendo punido por aparecer com uma arma de fogo durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais feita dentro de um carro com seus amigos, no dia 13 de maio, menos de dois meses de sofrer uma punição pela mesma razão. A primeira suspensão foi de apenas oito partidas e se referia à exibir arma numa live em 4 de março.

“A liga avaliou que, no dia 13 de maio, Morant mostrou uma arma de forma intencional e proeminente enquanto estava dentro de um carro com outras pessoas, após deixar um evento social em Memphis. Morant empunhou a arma enquanto sabia que estava sendo gravado e que havia uma transmissão ao vivo no Instagram, apesar de ter se comprometido com a NBA e com os órgãos públicos de que não repetia esta conduta que há havia lhe rendido uma punição”, registrou a NBA, em comunicado.

Adam Silver reforçou a argumentação da entidade. “A decisão recorrente de Ja Morant de mostrar uma arma nas redes sociais é alarmante e desconcertante, considerando a conduta similar que teve em março, pela qual foi suspenso por 8 jogos. Nos preocupamos com a possibilidade de jovens imitarem o comportamento dele. Por isso, acreditamos que uma suspensão de 25 jogos é adequada e avisa que não vamos tolerar comportamentos imprudentes e irresponsáveis com armas de fogo”, declarou.

