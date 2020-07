NBA retorna com rodada dupla na ESPN Brasil na próxima sexta Veja o calendário dos jogos! Todas as partidas serão disputadas no complexo 'ESPN Wide World of Sports', no Walt Disney World, em Orlando

A partir da próxima sexta-feira, dia 31 de julho, a NBA volta a ser destaque da programação ao vivo dos canais “ESPN”. Com todos os jogos sendo disputados no complexo “ESPN Wide World of Sports”, no Walt Disney World, em Orlando, na Flórida. O torneio foi adaptado com as 22 equipes que ainda estão brigando por vagas para a pós-temporada.

Com a presença de grandes estrelas como LeBron James, Kawhi Leonard, James Harden e Giannis Antetokounmpo, todas as equipes disputarão oito partidas em ginásios sem a presença do público para definir os 16 times que se classificarão para os playoffs e a “ESPN” e o “ESPN App” transmitirão as principais partidas do melhor basquete do mundo para os fãs de esporte.

Além de também transmitir os jogos de playoff da Conferência Leste, a “ESPN” ainda exibirá ao vivo todas as partidas das finais da NBA com exclusividade na TV paga, com jogos que ocorrem entre o fim de setembro e início de outubro.

Confira o calendário de transmissões da NBA:

Sexta, 31 de julho:

19h30 – Boston x Milwaukee – ESPN

22h – Houston x Dallas – ESPN

Sábado, 01 de agosto:

14h – Miami x Denver – ESPN

16h30 – Utah x Oklahoma City – ESPN

19h – New Orleans x LA Clippers – ESPN

21h30 – LA Lakers x Toronto – ESPN

Domingo, 02 de agosto:

16h30 – Portland x Boston – ESPN

21h30 – Milwaukee x Houston – ESPN

Segunda, 03 de agosto:

19h30 – Memphis x New Orleans – ESPN

22h – LA Lakers x Utah – ESPN

Quarta, 05 de agosto:

19h30 – Oklahoma City x LA Lakers – ESPN

22h – Brooklyn x Boston – ESPN

Sábado, 08 de agosto:

21h30 – Milwaukee x Dallas – ESPN

Domingo, 9 de agosto:

16h – San Antonio x New Orleans – ESPN

Segunda, 10 de agosto:

19h30 – Toronto x Milwaukee – ESPN

Quarta, 12 de agosto:

19h30 – Toronto x Philadelphia – ESPN

22h – LA Clippers x Denver – ESPN

Sexta, 14 de agosto:

Três partidas a definir serão exibida

