NBA multa astro do Atlanta Hawks em R$ 123 mil por xingar árbitro

A direção da NBA anunciou neste sábado uma multa de US$ 25 mil, cerca de R$ 123 mil, a um dos principais jogadores do Atlanta Hawks, o armador Trae Young. Ele foi punido por xingar um dos árbitros da partida da sua equipe contra o Brooklyn Nets, disputada na noite de quarta-feira.

“O armador do Atlanta Hawks, Trae Young, foi multado em US$ 25 mil por confrontar e direcionar linguagem inadequada a um oficial do jogo”, anunciou Joe Dumars, vice-presidente executivo e chefe de operações da NBA, em comunicado.

Young se excedeu nas reclamações com a arbitragem ao pedir uma falta, não marcada, nos instantes finais da partida. No lance, em que tentou um arremesso final, se desequilibrou numa disputa de bola e acertou o aro. A falta, se marcada, poderia ter levado o duelo para a prorrogação.

Isso porque os Nets venciam a partida por 114 a 113, pela diferença mínima no placar. Young foi o cestinha dos Hawks, com 30 pontos – ainda contribuiu com nove assistências.

