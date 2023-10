Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 17/10/2023 - 18:02 Para compartilhar:

Os apresentadores do podcast “Podpah”, Igão e Mítico, e os influenciadores de basquete, Sidney Dois por Cento e Caio Teixeira, viajarão pelos Estados Unidos em um motorhome customizado para acompanhar os jogos da nova temporada da NBA.

“Na Estrada“, com previsão de lançamento ainda este mês, no canal NBA Brasil no Youtube, próximo à estreia da temporada 2023/2024, mostrará os meninos com acesso a bastidores dos 30 times e a estrelas da maior liga de basquete do mundo.

O programa começará em Denver, cidade do atual campeão, Denver Nuggets. O roteiro da viagem então segue para Los Angeles, com os bastidores dos times de LeBron James, os LA Lakers, e LA Clippers, de Russell Westbrook. Depois parte para Salt Lake City, com conteúdos do Utah Jazz, e Portland, com tudo sobre o time da cidade, o Portland Trail Blazers.

“O projeto conta com o que há de melhor em termos de conteúdo em cada segmento. Temos certeza de que vamos oferecer um conteúdo que qualquer fã de esportes sonha em assistir. Além de ser um projeto inovador, é também é um importante ativo para anunciantes que queiram associar sua marca a um storytelling relevante e autêntico e que alto engajamento dos fãs, além de ficar disponível nas redes sociais por anos e anos”, disse Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Os episódios da primeira temporada serão publicados entre 31 de outubro e 29 de dezembro, todas as terças e sextas-feiras, às 19h.

