NBA divulga os finalistas dos prêmios individuais da temporada 2020-2021

A NBA divulgou na noite de quinta-feira os finalistas dos prêmios individuais da temporada 2020-2021. Na disputa pelo prêmio com maior expectativa por todos, o de melhor jogador, o MVP ficará entre os três favoritos: o pivô sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), o armador Stephen Curry (Golden State Warriors) e o pivô camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Pelo prêmio de melhor defensor da temporada estão Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Rudy Gobert (Utah Jazz) e Draymond Green (Golden State Warriors). Tyrese Haliburton (Sacramento Kings) se junta aos favoritos LaMelo Ball (Charlotte Hornets) e Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) na busca de ser o jogador defensivo do ano.

Derrick Rose (New York Knicks), Jordan Clarkson (Utah Jazz) e Joe Ingles (Utah Jazz) são os concorrentes a sexto homem do ano. Julius Randle (New York Knicks) é considerado favorito ao “Most Improved Player”, dado ao jogador que mais evoluiu de uma temporada para a outra. Serão seus concorrentes Jerami Grant (Detroit Pistons) e Michael Porter Jr. (Denver Nuggets).

Para fechar as principais premiações, Tom Thibodeau (New York Knicks), Monty Williams (Phoenix Suns) e Quin Snyder (Utah Jazz) concorrem ao prêmio de técnico da temporada.

Veja também