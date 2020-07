NBA define protocolo para atletas que não viajarão a Orlando com seus times

A contagem regressiva está perto do fim e muitos times da NBA estão de malas prontas para embarcar na próxima semana a Orlando. A liga de basquete americana reunirá equipes no complexo da Disney, na cidade da Flórida, para finalmente, no dia 30 deste mês, dar continuidade à temporada, paralisada em março em razão da pandemia do coronavírus.

Com isso, a liga divulgou uma série de protocolos a serem seguidos por jogadores que, eventualmente, não consigam viajar com o resto do elenco. Segundo informações da ESPN americana, o atleta que for a Orlando por um voo particular ou de carro, deverá mostrar os resultados de dois exames negativos para covid-19. Caso opte por um voo comercial, então serão cobrados três testes negativos para o vírus.

Um fator que pode impedir com que um jogador viaje com o resto do time é se este perder um teste para o coronavírus agendado nos dois dias anteriores à partida da franquia de sua respectiva cidade. Sendo este o caso, ou outra situação considerada ‘extenuante’ previamente informada à NBA, o atleta deverá organizar sua própria viagem, e então seguir os protocolos citados acima.

Com o primeiro time agendado para chegar a Orlando nesta terça-feira, é improvável que jogadores que testaram positivo na última semana estejam aptos a voarem com suas equipes. De acordo com os protocolos de saúde da liga, qualquer atleta que tenha contraído a covid-19 deve fazer quarentena e testar negativo duas vezes antes de ser liberado para realizar a viagem. Ou, se perderem os testes marcados pelo time nos dois dias que antecedem a viagem, têm de mostrar três exames negativos.

O Miami Heat e o Denver Nuggets estão entre os times que tiveram diversas pessoas em seu plantel de viagem que testaram positivo para o coronavírus nos últimos dias. O Utah Jazz, do pivô Rudy Gobert, o primeiro a ser diagnosticado com o vírus na NBA, também deverá chegar a Orlando na terça-feira.

Os centros de treinamento montados no Complexo da Disney marcarão a primeira vez em que os atletas farão atividades coletivas de 5 contra 5 desde que a NBA paralisou as atividades no dia 11 de março. As franquias chegarão à “bolha” dividas em três fases: a primeira parte das equipes chegará na terça-feira, a segunda na quarta-feira e os times restantes desembarcam na quinta-feira.

A NBA retoma suas atividades dia 30 de julho, com os seguintes jogos: Utah Jazz x New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers. Ao todo, 22 das 30 equipes já classificadas e/ou com chances de se garantir nos playoffs, vão a Orlando. Os times já ‘desclassificados’ tiveram suas férias antecipadas.

