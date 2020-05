NBA confirma conversas para retomar jogos na Disney World, em Orlando, no fim de julho

Um porta-voz da NBA confirmou neste sábado que iniciou conversas para tornar o complexo esportivo da Disney World em Orlando (Flórida) o local da retomada da temporada no final de julho, informou a rede ESPN.

A NBA, juntamente com o sindicato dos jogadores “está participando de conversas exploratórias com a Walt Disney Company sobre o reinício da temporada 2019-20 da NBA no final de julho, no complexo esportivo ESPN Wide World of Sports da Disney, na Flórida, como sede da um campus da NBA para jogos, treinos e acomodações”, disse o porta-voz da NBA, Mike Bass, em um breve texto divulgado pela ESPN.

Bass acrescentou que a prioridade da Liga “continua sendo a saúde e a segurança de todos os envolvidos” e observou que eles continuam “trabalhando com especialistas em saúde pública e funcionários do governo em um conjunto abrangente de diretrizes para garantir o estabelecimento de protocolos médicos e as proteções adequadas”.

A mídia norte-americana havia relatado nos últimos dias que a Disney World estava emergindo como o local favorito para sediar um possível retorno da NBA em meio à pandemia de coronavírus.

A temporada regular da NBA está suspensa desde 12 de março, quando restavam 259 jogos a serem disputados além dos playoffs. Em sua tentativa de concluir o torneio e coroar um campeão, a NBA planeja concentrar as equipes no mesmo espaço, evitando assim que os jogadores façam viagens contínuas, protegendo-as o máximo possível do vírus e submetendo-os a testes de coronavírus regularmente.

O complexo esportivo da Disney World possui três quadras e acomodações extensas em hotéis.

No momento, a NBA não confirmou oficialmente se a temporada será retomada e nem apresentou um cronograma. O comissário Adam Silver disse em 12 de maio que levaria de duas a quatro semanas para fazer esse anúncio.

gbv/Ma/aam