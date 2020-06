NBA aprova retomada da temporada no fim de julho em complexo da Disney na Flórida

A temporada 2019/2020 da NBA será retomada com apenas 22 das 30 equipes que iniciaram o campeonato, com previsão de recomeçar em 31 de julho, no complexo da Disney, na Flórida. A decisão foi tomada em reunião com todos os donos de franquias, realizada nesta quinta-feira, sendo o primeiro passo para a volta da liga.

A partir de agora, a NBA vai preparar e finalizar um planejamento para a o reinício, tendo o apoio de autoridades sanitárias e governamentais para estabelecer um programa rigoroso para prevenir e mitigar os risco relacionados à propagação do coronavírus. Isso incluirá um protocolo a ser seguido e a realização de exames com frequência nos atletas.

Na Flórida, 13 equipes da Conferência Oeste e nove da Leste disputarão oito partidas para encerrar a temporada regular. A definição dos participantes – o campeonato tinha originalmente 30 times – se deu pela tabela quando o campeonato foi paralisado, incluindo as franquias que estavam a seis jogos da zona de classificação aos playoffs.

Os confrontos do pós-temporada começarão em agosto e a final da NBA poderia se estender até outubro, com os playoffs sendo disputados no formato original. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors e Boston Celtics já haviam garantido suas vagas nos playoffs. Com apenas oito jogos pela frente, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets também estão agora classificados.

O Dallas Mavericks praticamente está garantido no pós-temporada por ter uma vantagem de sete jogos sobre o Memphis Grizzlies, que ocupa o oitavo lugar no Oeste. Isso significa que os Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns estão na luta pela última vaga em sua conferência. No Leste, o Washington Wizards estava seis jogos atrás do Brooklyn Nets, o sétimo colocado, e a cinco e meio do Orlando Magic, o oitavo.

Além dos oito jogos, pode ser necessária a realização de uma repescagem para definir a oitava e última vaga nos playoffs de cada conferência. Isso seria necessário se a diferença entre o oitavo e o nono colocado for de até quatro jogos. A série, então, teria dois jogos, com o time mais mal posicionado tendo de ganhar ambos.

“Embora a pandemia da covid-19 apresente desafios formidáveis, esperamos finalizar a temporada de maneira segura e responsável, com base em protocolos rigorosos que estão sendo finalizados com as autoridades públicas de saúde e médicos especialistas. Também reconhecemos que, enquanto nos preparamos para retomar os jogos, nossa sociedade está sofrendo com tragédias recentes de violência racial e injustiça, e continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com nossas equipes e jogadores a usar nossos recursos e influência para resolver esses problemas de maneiras muito reais e concretas”, disse Adam Silver, o comissário da NBA.

Se, como previsto, a temporada recomeçar em 31 de julho, o próximo Draft será realizado em 15 de outubro, com o seu sorteio acontecendo em 25 de agosto. E campeonato de 2020/2021 se iniciaria provavelmente em 1º de dezembro de 2020.

Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors são as equipes que não vão mais atuar na temporada, paralisada desde 11 de março, quando o pivô francês Rudy Gobert, do Jazz, testou positivo para o coronavírus.

