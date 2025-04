NBA: Anthony Edwards é multado em R$ 286 mil por citar genitália em ofensa a torcedor do Lakers

O ala-armador Anthony Edwars, do Minnesota Timberwolves, foi multado em US$ 50 mil (R$ 286 mil) pela NBA por usar linguagem inapropriada e fazer um gesto obsceno em discussão com torcedores do Los Angeles Lakers. A franquia de Minnesota venceu por 117 a 95 no último sábado, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. O duelo foi válido pela primeira rodada dos playoffs.

Durante o jogo, Edwards começou uma discussão para defender o pivô Rudy Gobert. O francês estava sendo criticado por seu desempenho. No debate, o ala debochou dos torcedores. Apesar da punição anunciada nesta terça-feira por Byron Spruell, presidente das operações da liga, o camisa 5 não corre risco de perder jogos.

Até o momento, o Minnesota Timberwolves não se pronunciou sobre o caso e a punição sofrida por Edwards. O atleta acumula polêmicas na carreira, sendo punido por comentários homofóbicos em 2022. Recentemente, surgiram diversas acusações envolvendo casos extraconjugais e problemas de paternidade.

Além da discussão, o astro da equipe também aproveitou para provocar o armador Luka Doncic após lindo arremesso de cesta tripla. Anthony Edwards foi decisivo para o triunfo. Ele anotou 22 pontos, distribuiu nove assistências e pegou oito rebotes.

As duas equipes se enfrentam novamente nesta noite, a partida será realizada mais uma vez com mando do time da Califórnia, no mesmo ginásio. A bola laranja sobe às 23h (de Brasília).