NBA adia jogo entre Cleveland Cavaliers e Washington Wizards

A NBA (liga profissional de basquete dos Estados Unidos) anunciou nesta sexta-feira (15) que dois jogos entre Cleveland Cavaliers e Washington Wizards, programados para acontecerem nos próximos domingo (17) e segunda (18) na Capital One Arena, foram adiados por causa dos protocolos de saúde e segurança da entidade.

The following has been announced by the NBA. pic.twitter.com/HAXqUypxGg

— NBA (@NBA) January 15, 2021