Navios naufragados levaram US$ 32 bilhões ao fundo do mar; caçadores tentam recuperar

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/11/2023 - 1:54

Enquanto o governo colombiano se esforça para recuperar um valor estimado de 20 bilhões de dólares em tesouros submarinos do navio naufragado do século XVIII, o San José, na península de Baru, caçadores de tesouros de todo o mundo têm o seu próprio espólio para recuperar.

Das Bahamas a Newport e Portugal, acredita-se que existam bilhões de dólares em saques no fundo do oceano, apenas à espera de serem recolhidos.

O magnata do Texas, Carl Allen, vendeu a sua empresa de sacos de lixo em 2017 e investiu milhões para encontrar o que descreve como um “fio principal” em navios naufragados em torno das Bahamas.

Allen chama essas aventuras de “uma caça aos ovos de Páscoa para adultos”, e o arqueólogo oceânico Jim Sinclair, que trabalha com Allen, insiste que se trata de mais do que apenas as riquezas em jogo.

“Não se trata apenas de dinheiro”, disse ele ao Post, “para mim trata-se de juntar as peças do passado, usar o que estava no navio para descobrir mais sobre todos, desde os passageiros ricos até aos escravos”.

O navio mais famoso de todos, o Titanic , nunca esteve na lista dos caçadores de tesouros submarinos sérios.

“Na época, o ouro era exportado dos Estados Unidos”, disse o caçador de tesouros Martin Beyrie ao site The NY Post. “Não estava entrando no país, trajeto que o Titanic estava fazendo. Você não vai encontrar um tesouro naquele navio.”

Aqui estão alguns dos pontos críticos no radar dos caçadores de tesouros submarinos.

Flor de la Mar (afundou em 1511)

Localização: Timia Point, perto de Sumatra

O Flor de la Mar foi um navio de guerra português que regressou de uma campanha militar de 1511 em Malaca, um importante centro comercial no sudoeste da Malásia. Carregado com despojos de guerra, incluindo tesouros provenientes de um saque ao palácio real do Sultão de Malaca, o navio foi destruído por uma forte tempestade. Diz-se que cerca de 400 homens perderam a vida.

Las Cinque Chagas (afundou em 1594)

Localização: Açores

Mais um navio condenado do século XVI , arvorando bandeira portuguesa, o Las Cinque Chagas trazia tesouros e escravos de Goa, na Índia, quando três navios britânicos o atacaram no meio do Atlântico .

A batalha durou três dias antes de Las Cinques ser engolido pelas chamas e afundar perto dos Açores (hoje, um local de férias à beira-mar). A preciosa carga de diamantes, rubis, pérolas e moedas portuguesas do navio vale mais de um bilhão de dólares.

Embora pareça colheita de ameixa, há um problema. Essas riquezas estão a cerca de 2.500 pés abaixo da superfície do oceano – e, como disse Sinclair, “quanto mais fundo você vai, mais caro fica”.

Nuestra Señora de la Maravillas (afundou em 1656)

Localização: Little Bahama Bank, norte das Bahamas

O galeão espanhol estava carregado com barras e moedas de prata, junto com vários itens de ouro, de outro navio naufragado, o Jesus Maria de la Limpia Concepción, quando perdeu o rumo no Canal das Bahamas e foi abalroado por um terceiro barco – fazendo-o colidir com um recife.

Embora cerca de meio bilhão de dólares em prata, ouro e joias já tenham sido resgatados do navio pelos espanhóis logo após seu naufrágio, Allen acredita que irá recuperar “uma grande parte do que resta – até o triplo disso”.





Dito isto, ele acrescentou: “O que é frustrante é que ninguém sabe realmente o que havia nesses navios. O que quer que esteja no manifesto, houve realmente três vezes isso em contrabando. Isso foi feito para evitar o pagamento de impostos.”

República RMS (afundou em 1909)

Localização: perto de Nantucket, Massachusetts.

Três anos antes do naufrágio do Titanic, outro luxuoso navio de passageiros de propriedade da mesma empresa, a White Star, sofreu um destino trágico.

Depois de deixar a cidade de Nova York com destino a Gibraltar, o RMS Republic colidiu com o SS Florida, que estava carregado de imigrantes vindo para os Estados Unidos. Quase todos os passageiros da República – incluindo membros da família de banqueiros Mellon – foram resgatados, com exceção de seis que morreram na colisão.

Mas 45 toneladas de ouro, 800 mil dólares em pagamentos da Marinha e outros 25 milhões de dólares provenientes da venda de títulos russos foram perdidos no fundo do Atlântico.

Beyrie é o dono dos destroços e, disse ele ao Post, “Através de pesquisas, sabemos onde o barco está: 80 quilômetros ao sul de Nantucket. Queremos estar no local até 1º de junho de 2024. Serão necessários três a quatro anos [para terminar a escavação]. Quero validar a prova por meio de recuperação. Quero ver a carga” — estimada em mais de 7 bilhões de dólares na moeda actual.

Merchant Royal (afundou em 1641)

Localização: na costa da Cornualha, Inglaterra

O Merchant Royal foi usado para facilitar o comércio com as colônias espanholas no Novo Mundo na primeira metade do século XVII. Enquanto estava atracado na Espanha para reparações, o capitão do navio fechou um acordo com o governo daquele país para entregar prata e ouro a Antuérpia – o que aumentou consideravelmente o que já era uma carga pesada de metais preciosos a bordo.

Os reparos, no entanto, não resolveram os problemas do Merchant Royal: à medida que as tempestades se aproximavam, vazamentos atingiram o navio e as bombas não funcionaram. O navio afundou a 55 quilômetros de Land’s End, carregado de ouro e joias.

Os destroços ainda não foram localizados. Quem o encontrar terá acesso a cerca de 1,25 bilhão de dólares em tesouros.

Navio negreiro desconhecido (afundou em 1786)

Localização: na costa das Bahamas

Em 1786, este navio desembarcou 800 escravos nas Caraíbas e partiu com o que Allen geralmente chama de “um monte de moedas de ouro” – antes de encontrar o seu destino ao colidir com um recife e afundar.





Allen e sua equipe encontraram quatro moedas – apenas o suficiente para provocar a promessa de mais.

“Eles recuperaram 100.000 moedas de 380.000. Isso deixa 280.000 moedas a serem encontradas”, disse Allen ao Post. “Estamos analisando isso agora.”

