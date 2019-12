Navios de cruzeiro colidem em Cozumel, no México

SÃO PAULO, 21 DEZ (ANSA) – Dois navios de cruzeiro colidiram na ilha turística de Cozumel, no México, e deixaram ao menos seis pessoas feridas nesta sexta-feira (20). As duas embarcações pertencem à mesma companhia, a Carnival Cruise Line.

Imagens gravadas por passageiros e testemunhas mostram que os tripulantes tentaram manobrar os navios para evitar a colisão, mas sem sucesso. De acordo com a imprensa mexicana, ventava muito no momento do acidente, o que dificultou o controle das embarcações. A ilha de Cozumel fica na região de Cancún, um dos principais destinos turísticos do Caribe mexicano. (ANSA)