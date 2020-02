Navios chegam ao Rio este mês com 100 mil turistas

Doze navios transatlânticos, transportando 100 mil turistas, passarão pelo Píer Mauá, no Rio de Janeiro, a partir deste domingo (1º) até o dia 29 próximo. Desse total, oito navios são internacionais (Queen Victoria, Oceania Marina, Europa2, Hamburg, Island Princess, Volendam, Celebrity Eclipse e Azamara Pursuit).

É o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos que aportarão no Rio. O gerente de Operações do Píer Mauá, Alexandre Gomes, disse que esses cruzeiros vão movimentar “cerca de R$ 120 milhões na economia da cidade, em um mês”.

No período do carnaval, de 22 a 25 de fevereiro, oito desses 12 transatlânticos estarão na capital fluminense, sendo que três passarão a noite de domingo no Rio e três a noite da segunda-feira, para que os passageiros possam ir ao Sambódromo ver os desfiles das escolas de samba do grupo especial. Desses oito navios que vão ficar para o carnaval, cinco são internacionais.

Hoje (1º), chegou ao Píer Mauá o MSC Fantasia que vai retornar ao Rio seis vezes durante o mês de fevereiro. Ele integra as embarcações que realizam viagens curtas com roteiros diversos pela América do Sul. Os outros são o Sovereign, que retornará à cidade sete vezes; o MSC Musica e o Costa Pacifica, que voltarão ao Rio três vezes cada um.

O gerente de Operações do Píer Mauá informou que, pela primeira vez, partindo do Rio, acontecerá a décima quarta edição do Projeto Emoções em Alto Mar, entre os dias 15 e 19 de fevereiro, no MSC Fantasia, com o cantor Roberto Carlos. O projeto foi iniciado em 2005 para reunir amigos e admiradores do artista a bordo de um cruzeiro.

Avaliação positiva

Alexandre Gomes destacou que o Queen Victoria está voltando à costa brasileira depois de dois anos. Para isso, contribuiu a avaliação dos turistas que vieram anteriormente à cidade.

“O Rio de Janeiro tem sido avaliado como o melhor destino da América do Sul. Isso está fazendo um diferencial. E como os armadores são grandes grupos, isso acaba disseminando para todas as empresas dos grupos”, explicou.

Destacou ainda que desde 2016, com a realização dos Jogos Olímpicos no Rio e a inauguração do Boulevard Olímpico, não há nenhuma ocorrência de furto ou roubo no entorno do terminal, que envolve também o centro histórico da capital.

O gerente de Operações salientou que, desde o início da marca, em 1999, o Píer Mauá foi eleito por sete vezes como “O Melhor Terminal de Passageiros da América do Sul” pelo ‘World Travel Awards’, considerado o Oscar do Turismo Mundial.

Temporada

A temporada de cruzeiros iniciada em outubro do ano passado e que se estenderá até abril deste ano engloba 112 atracações de 37 navios, sendo 27 internacionais e dez nacionais. Oito deles estão vindo ao Rio pela primeira vez.

Na última temporada, entre 2018 e 2019, o Píer Mauá recebeu 100 atracações, com a média de 380 mil turistas. Para a atual temporada houve aumento de 12 atracações; o número de navios foi ampliado em dez; e a previsão de turistas no embarque, desembarque e trânsito subiu de 380 mil para 425 mil, expansão de 12% em relação à temporada anterior. O número de navios internacionais também aumentou, passando de 19 para 27.