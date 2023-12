Navio sonda da Petrobras chegou à Bacia Potiguar para perfurar poço de Pitu Oeste, diz Prates

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/12/2023 - 17:34 Para compartilhar:

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fez uma postagem em rede social informando que o Navio Sonda 42, que deverá fazer a perfuração do poço de Pitu Oeste, chegou à Bacia Potiguar, no litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará. A postagem incorpora um vídeo com imagens do navio em funcionamento.

“A Petrobras voltou a perfurar no Nordeste”, comentou o executivo, que disse também que a perfuração de Pitu Oeste vai começar no dia 24. “No total, a depender do licenciamento ambiental subsequente, deverão ser 16 poços exploratórios na Margem Equatorial até 2028.”

Na postagem, feita na X (ex-Twitter), Prates afirmou que a avaliação técnica e econômica de qualquer descoberta deve levar entre 8 e 12 meses. “Até a produção efetiva, eventuais campos encontrados e considerados viáveis levarão outros 4-6 anos para conceber e desenvolver sua respectiva estrutura operacional”, contou.

“Portanto, este é apenas o início de uma grande missão! E só a Petrobras será capaz de conciliar desenvolvimento socioeconômico local, segurança energética nacional e sustentabilidade global nesta jornada”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias