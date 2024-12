Navio russo parte ao meio e vaza toneladas de petróleo no Estreito de Kerch; veja vídeo

Um navio tanque russo que transportava mais de 4 mil de toneladas de derivados de petróleo se partiu durante uma forte tempestade neste domingo, 15, derramando óleo no Estreito de Kerch.

No temporal que atingiu o Mar Negro, um segundo petroleiro sofreu danos e ficou em perigo, de acordo com autoridades russas. Ao menos uma pessoa morreu.

Veja abaixo o vídeo do momento, compartilhado nas redes sociais:

⚡ Russian tanker Volgoneft-212 was cut in half seemingly by extreme weather conditions in the Black Sea near the coast of Kerch.

The tanker was reportedly carrying 4.3 thousand tons of fuel oil. 15 crew members are stranded at sea. The vessel is sinking rapidly. pic.twitter.com/dl9s59MFFU

— UNITED24 Media (@United24media) December 15, 2024