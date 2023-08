Navio que pegou fogo no Mar do Norte é rebocado para Holanda

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 03/08/2023 - 10:31 Compartilhe

Cargueiro que transportava quase 4 mil automóveis novos, incluindo 498 elétricos, queimou à deriva por uma semana. Embarcação chegou em segurança ao porto holandês de Eemshaven.O navio cargueiro que pegou fogo no Mar do Norte na semana passada foi rebocado para o porto de Eemshaven, na Holanda, nesta quinta-feira (03/08), informou o Ministério holandês de Infraestrutura e Gerenciamento da Água.

Em 25 de julho, o Fremantle Highway, registrado no Panamá e fretado pela empresa japonesa K Line, estava no a cerca de 27 quilômetros da ilha holandesa de Ameland quando o incêndio começou.

A embarcação, que transportava 3.784 automóveis novos, incluindo 498 carros elétricos, fazia o trajeto entre de Bremenhaven, na Alemanha, e Cingapura, quando pegou fogo.

O incêndio durou uma semana. Durante esse tempo, o navio ficou à deriva nas águas rasas do Mar de Wadden, um habitat protegido de aves migratórias próximo a rotas marítimas bastante movimentadas no Mar do Norte.

As equipes de emergência evitaram jogar água sobre as chamas para não agravar a instabilidade do navio. Há suspeitas de que o incêndio teria começado em um dos automóveis elétricos que o navio transportava, o que não foi comprovado.

Seguro para reboque

O navio de quase 200 metros foi acompanhado no trajeto até o porto holandês por um barco com equipamentos especiais para evitar derramamento de óleo.

O ministério explicou que o porto de Eemshaven, a 215 quilômetros de Amsterdã, foi escolhido por estar mais próximo da localização atual do navio, em razão das condições meteorológicas ruins e da infraestrutura existente para os cuidados necessários.

As autoridades disseram que a maior parte do navio já foi inspecionada por especialistas e que não havia mais risco de incêndio.

O incidente deixou um morto e vários feridos. Os 21 tripulantes, todos eles de nacionalidade indiana, e duas outras pessoas que estava a bordo foram retirados nas primeiras horas do dia 26 de julho.

AP, Reuters

