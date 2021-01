Navio que afundou com 4 mil carros tem segunda parte cortada após início do resgate

No último fim de semana, a parte traseira do navio MV Golden Ray, que naufragou com 4 mil carros na Georgia, nos Estados Unidos, foi cortada após dois meses do início do resgate. Esta é a segunda parte removida da embarcação, que será dividida em oito pedaços para facilitar o transporte até o fim da operação.

O cargueiro afundou em setembro de 2019, mas o resgate só começou em novembro do ano passado por conta do planejamento da ação. A primeira “fatia” do navio foi retirada após três semanas de trabalho.

A operação está acontecendo dentro de uma barreira de proteção ambiental, montada para conter a poluição e recolher destroços. Os pedaços da embarcação estão sendo encaminhados para um centro de reciclagem em Gibson, na Louisiania.

O processo de corte do MV Golden Ray está acontecendo com o auxílio do VB-10000, um guindaste flutuante. De acordo com o ÉPOCA, a embarcação de grande proporção é utilizada da seguinte forma: dois pares de guinchos de alta tensão sustentam uma corrente de 120 metros, que entra por debaixo da embarcação.

O sistema é montado para que os guinchos se movam para trás e para frente, em um movimento de “vai-e-vem”. Com o movimento da corrente, o casco do navio e seu interior são rasgados, ação que, ao ser concretizada, faz com que uma parte do cargueiro se solte completamente do restante que ainda estiver na água.

Alguns reveses como a temporada de tempestades e furacões, além da pandemia do coronavírus, que atingiu parte da equipe de resgate do Golden Ray, estão atrasando a conclusão da operação.

Veja também