Navio plataforma tem trincas no casco e óleo vaza na Bacia de Campos

A Petrobras informou hoje (26), por meio de nota, que houve um vazamento de aproximadamente 1,2 metro cúbico de óleo residual proveniente do navio plataforma FPSO Cidade do Rio de Janeiro na Bacia de Campos, no norte fluminense. A embarcação apresentou trincas no casco, verificada após inspeção nos tanques externos da embarcação. O comunicado foi feito na sexta-feira (23) à estatal pela empresa Modec, dona do navio que é afretado pela Petrobras.

A plataforma FPSO é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência utilizado pela indústria petrolífera para a exploração (produção), armazenamento petróleo e/ou gás natural e escoamento da produção.

O navio plataforma FPSO Cidade do Rio de Janeiro está fora de operação desde o ano passado e em processo de saída da locação do campo de Espadarte, a 130 quilômetros da costa. A retirada das 107 pessoas embarcadas foi iniciada no sábado (24) e concluída nesta segunda-feira.

A Petrobras informou ainda que, após um sobrevoo na área após o evento, não identificou mancha de óleo na superfície do mar.



Após novas avaliações, nesta segunda-feira, a estatal identificou aumento na extensão das trincas. “A Petrobras comunicou a ocorrência às autoridades e vem apoiando a Modec nas ações de contingência”, informou a empresa na nota.

Na página da empresa, a Modec informa que fornece soluções flutuantes competitivas para a indústria offshore de petróleo e gás e é reconhecida como especialista líder em embarcações de armazenamento e descarregamento de produção flutuante (FPSO), embarcações de armazenamento e descarregamento flutuantes (FSO), GNLs flutuantes (FLNGs), plataformas de tensão (TLPs) e semisubmersíveis de produção.

A Agência Brasil tentou contato com a Modec, mas não conseguiu até o fechamento desta matéria.