Navio norueguês atacado por rebeldes houthis no Mar Vermelho

Um navio norueguês foi atingido nesta segunda-feira (18) quando navegava no Mar Vermelho por um “objeto não identificado”, informou o proprietário, uma ação reivindicada por rebeldes houthis do Iêmen, que citaram um “vínculo” da embarcação com Israel.

A empresa norueguesa Inventor Chemical Tankers informou em um comunicado que nenhum membro da tripulação, de nacionalidade indiana, ficou ferido e que o navio “M/V Swan Atlantic” sofreu “danos limitados”.

“O navio não tem qualquer relação com Israel”, afirmou o proprietário da embarcação. Também informou que o navio viajava da França até a ilha de Reunião, território francês no Índico.

Os houthis afirmaram em um comunicado que “as Forças Armadas iemenitas realizaram uma operação militar contra dois navios vinculados à entidade sionista (Israel) utilizando hidroaviões”, identificando o primeiro como o navio norueguês e o outro como o MSC Clara.

O Mar Vermelho é uma importante rota comercial que liga o Mediterrâneo ao Oceano Índico, mas os rebeldes huthis alertaram que pretendem atacar qualquer navio com vínculos com Israel que navegue ao longo da costa do Iêmen, em resposta à guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza.

