Navio misterioso que desapareceu há 120 anos finalmente encontrado

O mistério de 120 anos de um navio que desapareceu sem deixar vestígios na costa da Austrália foi finalmente resolvido graças a exploradores submarinos que o encontraram por sorte.

O SS Nemesis transportava carvão para Melbourne, na Austrália, em julho de 1904, quando foi apanhado por uma forte tempestade ao largo de Nova Gales do Sul e desapareceu juntamente com os seus 32 tripulantes.

Nas semanas após a tempestade, corpos de tripulantes e fragmentos dos destroços do navio chegaram à praia de Cronulla, cerca de 29 quilômetros ao sul de Sydney.

A perda gerou uma tempestade mediática e intenso interesse público, mas os destroços do navio de 240 pés nunca foram encontrados e o seu local de descanso final permaneceu um mistério.

A Subsea Professional Marine Services, uma empresa de sensoriamento remoto que vasculhava o fundo do oceano na costa de Sydney em busca de carga perdida em 2022, acidentalmente tropeçou no naufrágio desaparecido.

Os destroços foram encontrados completamente intocados, a cerca de 16 milhas da costa, sob quase 525 pés de profundidade.

As autoridades suspeitaram que o navio afundado era o SS Nemesis, mas tiveram que usar imagens subaquáticas especializadas para confirmar as características distintivas dos destroços alinhadas com fotografias históricas e esboços do cargueiro de carvão.

As imagens revelaram que os destroços de ferro do navio estavam em pé sobre uma planície de areia. Sua proa e popa foram significativamente danificadas.

A descoberta revelou que o navio afundou porque seu motor ficou sobrecarregado devido à tempestade. Os especialistas acreditam que o SS Nemesis começou a afundar tão rapidamente após ser atingido por uma grande onda que a tripulação não teve tempo de utilizar os botes salva-vidas.

As autoridades instaram as famílias que perderam ancestrais no navio a se manifestarem.

“Cerca de 40 crianças perderam os pais neste naufrágio e espero que esta descoberta encerre as famílias e amigos ligados ao navio que nunca souberam o seu destino”, disse a Ministra do Meio Ambiente e Patrimônio de NSW, Penny Sharpe.

O deputado local de Wollongong, Paul Scully, observou que apenas 105 dos mais de 200 naufrágios na costa de Nova Gales do Sul foram descobertos e elogiou a “importante descoberta”.

O ministro da Ciência da Austrália, Ed Husic, também aplaudiu a descoberta, que espera proporcionar conforto aos descendentes dos 32 marinheiros que morreram a bordo do SS Nemesis.

“Todo australiano deveria se animar com a curiosidade e persistência que nossos cientistas demonstraram neste projeto, como fazem em todo o seu trabalho”, disse Husic.

Autoridades disseram que membros da tripulação perdida vieram da Austrália, Reino Unido e Canadá.

