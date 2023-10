‘Navio mais belo do mundo’ leva excelência italiana a Fortaleza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2023 - 10:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) – O veleiro Amerigo Vespucci, conhecido na Itália como “navio mais belo do mundo”, já está em Fortaleza (CE), mais uma etapa de seu tour de um ano e meio pelo globo.

A embarcação da Marinha Militar da Itália permanece na capital cearense até 8 de outubro e depois segue viagem com destino ao Rio de Janeiro, onde ficará entre os dias 20 e 24.

Nas duas paradas, assim como vem acontecendo durante todo o roteiro, o público poderá visitar o Amerigo Vespucci gratuitamente e conhecer essa espécie de “embaixada flutuante” da Itália – em Fortaleza, a visitação estará aberta neste sábado (7).

Durante a passagem do navio pelo Brasil, a Embaixada da Itália também organizou uma série de iniciativas com as autoridades locais para fortalecer as relações bilaterais entre os dois países em nível institucional, acadêmico, científico, tecnológico e cultural.

A embarcação começou sua viagem em Gênova, em 1º de julho, e ao fim do roteiro, em fevereiro de 2025, terá passado por 31 portos de 28 países nos cinco continentes.

O nome do veleiro é uma homenagem a Américo Vespúcio (1454-1512), navegador italiano que foi pioneiro na exploração europeia nas Américas.

Construído em 1930, o Amerigo Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931. Com o lema “Não quem começa, mas quem persevera”, o veleiro fica alocado no porto de La Spezia e realiza atividades de formação de alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italiano.

Sua tripulação é composta por 264 militares, sendo 15 oficiais, 30 suboficiais, 34 sargentos e 185 cabos e marinheiros. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias