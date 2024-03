Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/sammyrocha/ 09/03/2024 - 17:21 Para compartilhar:

O ‘Navio Maiara e Maraisa’ saiu do Porto de Santos na última sexta-feira (8), e deu início a festa dos próximos dias com muita alegria, em parceria com a PromoAção – maior produtora de cruzeiros temáticos do mundo. Logo nos primeiros momentos, as irmãs surpreenderam os fãs com uma aparição na parte central do navio para um pocket show cantando os maiores sucessos.

Com fãs em todo redor, a dupla já mostrou a potência que serão os próximos dias de festa, deixando o público ainda mais animado.

Abrindo o primeiro show da noite, Simone Mendes iniciou a festa ‘220 V’ e embalou o público com hits como “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos”, “Daqui Para Sempre” e muitos outros.

Na sequência, as anfitriãs Maiara & Maraisa levaram o público a loucura com seu primeiro show, ao som dos maiores sucessos como “Bebaça”, “A Culpa É Nossa” e “Narcisista”, as irmãs comemoram o sucesso do primeiro navio da dupla que desembarcou com cabines esgotadas. No meio do show, a cantora Simone Mendes retornou ao palpo para cantar ao lado das gêmeas.

Fechando a noite, Dennis DJ não deixou ninguém parado. Os tripulantes foram até o amanhecer com novos hits como “RAM TCHUM” e alguns antigos sucessos como “Sou Teu Fã”.

Neste sábado, 9, sobem ao palco do “Maiara & Maraisa em Alto Mar”, Mari Fernandez e João Gomes, além da segunda apresentação das irmãs.

