Navio de 42 metros encalha na ilha de Elba e 11 são resgatados

PORTOFERRAIO, 23 MAR (ANSA) – Um navio oceanográfico, o Fugro Mercator, com bandeira das Bahamas e 42 metros de comprimento, encalhou na noite do último sábado (22) no recife de Enfola, perto de Portoferraio, na ilha de Elba.

A informação foi divulgada neste domingo (23) pela Guarda Costeira da Itália, que resgatou os 11 tripulantes da embarcação envolvida em operações de monitoramento do fundo do mar.

Segundo as autoridades italianas, o incidente “provocou a entrada de água no casco, que foi inicialmente contida pela tripulação, mas que posteriormente danificou parte dos motores, causando um apagão total dos equipamentos de bordo”.

No momento “não há poluição marinha devido a derramamentos de combustível”.

Sobre a causa do incidente, a Autoridade Portuária explicou que, “a partir de uma reconstrução inicial, o navio, ao procurar abrigo do mau tempo, aproximou-se demais da costa, batendo na água rasa e parando junto ao penhasco rochoso daquela área”.

No entanto, “investigações estão em andamento para esclarecer se o navio chegou perto da costa devido aos fortes ventos presentes ontem ou se teve problemas técnicos nos sistemas de propulsão”.

Para evacuar os 11 a bordo, entre tripulantes e pessoal técnico-científico, de várias nacionalidades, o barco patrulha CP 805 da Autoridade Portuária de Portoferraio interveio sob a coordenação da Direção Marítima de Livorno.

De acordo com os agentes, todos os resgatados estão “atualmente bem de saúde”, apesar de as operações de resgate terem sido difíceis devido ao apagão que afetou o navio, à proximidade das rochas e à ressaca presente na área.

Durante uma reunião operacional realizada esta manhã na Autoridade Portuária de Portoferraio, a Guarda Costeira destacou que “a empresa de navegação foi advertida, por razões de proteção ambiental, para remover o navio e foram examinados os aspectos detalhados das atividades visando a posterior recuperação da embarcação”.

Atualmente, estão em andamento estudos subaquáticos preliminares por uma empresa especializada no setor, visando elaborar um plano operacional para a remoção do navio. (ANSA).