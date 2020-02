Navio da MSC é recusado por dois portos por temor de vírus

WASHINGTON, 26 FEV (ANSA) – Um navio de cruzeiro italiano, o MSC Meraviglia, foi rejeitado por dois portos do Caribe por temor de disseminação do novo coronavírus e precisou navegar nesta quarta-feira (26) em direção a Cozumel, no México.

Ontem (25), as autoridades jamaicanas adiaram “por muitas horas” uma decisão para desembarcar os passageiros do navio, depois que o capitão comunicou que uma das pessoas a bordo estava com gripe, informou o jornal “New York Times”. Horas depois, as autoridades de Grand Cayman também recusaram o desembarque da embarcação em Georgetown. Segundo a MSC, “nos dois casos, o navio foi efetivamente recusado simplesmente com base em temores, sem sequer revisar os registros médicos fornecidos pelo navio”.

Os documentos, de acordo com a MSC, mostram um caso de gripe sazonal em um membro da tripulação, que embarcou no navio em Miami depois de sair de Manila.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e ressaltou que “nenhum caso de coronavírus foi relatado a bordo do MSC Meraviglia ou de qualquer outro navio da frota da MSC Cruzeiros”. Depois dos dois episódios, o navio, que conta com mais de 4.500 passageiros e 1.600 tripulantes, iniciou sua navegação para Cozumel, sua próxima parada programada. (ANSA)