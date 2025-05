Navio da Marinha do México bate na ponte do Brooklyn, em Nova York, e deixa vítimas

Neste sábado, 17, um navio de treinamento da Marinha do México bateu na ponte do Brooklyn, localizada em NovaYork, nos Estados Unidos. Dois tripulantes morreram. Além disso, ainda há 17 feridos, sendo dois em estado grave. A Marinha do México informa também que ninguém caiu na água. Não se sabe ainda a causa do acidente.

Uma série de vídeos, que estão circulando nas redes sociais, mostram o momento da batida. Várias testemunhas estavam filmando a passagem do navio pelo rio East.

Na madrugada de domingo, 18, o prefeito de Nova York, Eric Adams, e o embaixador do México, Esteban Moctezuma Barragán, informaram que todos os esforços estão concentrados no atendimento aos feridos, que foram encaminhados a diferentes hospitais da cidade.

“Estamos buscando o melhor tratamento para eles. O ministro da Marinha do México está localizando as famílias dos envolvidos para fornecer informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos”, escreveu Barragán.

“Estaremos em contato com esses familiares para oferecer todo o apoio necessário”, completou o embaixador.

O prefeito Eric Adams informa também que alguns parentes dos tripulantes viajarão até Nova York, para acompanhar de perto o atendimento aos cadetes.

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge.

At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 18, 2025