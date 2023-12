Navio comercial a caminho da Ucrânia bate em mina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/12/2023 - 10:40 Para compartilhar:

Um navio comercial com bandeira do Panamá que se dirigia s um porto ucraniano para carregar grãos atingiu uma mina e dois marinheiros ficaram feridos, afirmaram guardas de fronteira nesta quinta-feira (28).

“Um navio civil com bandeira panamenha atingiu uma mina marítima inimiga no Mar Negro. O graneleiro se dirigia para um porto do Danúbio para carregar grãos”, informou o serviço de Guarda de Fronteira em um comunicado.

A embarcação perdeu o controle e ocorreu um incêndio após o impacto, afirmou a mesma fonte, acrescentando que rebocadores foram enviados para o navio, de modo a escoltá-lo até o porto.

“Dois marinheiros ficaram feridos. Um deles recebeu tratamento no local, enquanto o outro foi levado para o hospital mais próximo para um exame mais detalhado. Seu estado é satisfatório”, acrescentou.

A Ucrânia conseguiu exportar seus cereais através do Mar Negro durante quase um ano, graças a um acordo com a Rússia. Moscou abandonou o pacto em julho, denunciando as sanções ocidentais às suas vendas de produtos agrícolas.

As autoridades ucranianas continuaram exportando sua produção, mediante o estabelecimento de um corredor marítimo, embora a níveis inferiores aos registrados durante a vigência do acordo.

Nos últimos meses, a Rússia atacou repetidamente a infraestrutura portuária da Ucrânia no sul e no Danúbio, outra rota comercial para a agricultura ucraniana.

bur-pop/lch/mab/zm/tt/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias