Navio com migrantes é evacuado na Itália após incêndio

LAMPEDUSA, 30 SET (ANSA) – Pelo menos 175 pessoas precisaram ser evacuadas de uma embarcação em Lampedusa, na Itália, por causa de um incêndio.

De acordo com as autoridades locais, o fogo começou na casa de máquinas do navio Diciotti no meio da viagem até Porto Empedocle, na região da Sicília.

A causa do incêndio ainda permanece um mistério, mas será investigada pela polícia italiana.

Dos 175 passageiros, ao menos 83 eram migrantes que estavam sendo transferidos de Lampedusa. As chamas foram contidas graças aos sistemas de segurança.

A evacuação ocorreu durante a madrugada deste sábado (30) para evitar que os tripulantes não esperassem muito tempo no navio. (ANSA).

