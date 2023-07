Navio com 500 migrantes a bordo desembarca no sul da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 15:01 Compartilhe

REGGIO CALABRIA, 6 JUL (ANSA) – O navio da Guarda Costeira da Itália, Dattilo, chegou nesta quinta-feira (6) ao porto de Reggio Calabria, no sul do país, com 500 migrantes a bordo.

De acordo com as autoridades locais, o desembarque foi iniciado e ao menos 200 migrantes já estão no território italiano, sendo que quase todos são provenientes da zona subsaariana.

O grupo será acompanhado até o primeiro centro de acolhimento montado no ginásio da escola “Boccioni”, em Gallico, onde também se juntará com outros 200 migrantes que ainda estão na embarcação.

A operação de desembarque é coordenada pela prefeitura da cidade, enquanto a assistência no porto é realizada por voluntários da Cruz Vermelha.

Após os procedimentos de identificação, que serão realizados pela polícia estadual, os migrantes serão transferidos de acordo com a cota estabelecida pelo Ministério do Interior.

Com o término do desembarque, o navio Dattilo seguirá para Messina, acompanhado dos 100 migrantes restantes. Nas últimas semanas, a embarcação já havia levado um grupo de 389 migrantes, seguido de outro de 600 para a cidade. (ANSA).

