Navio com 1ª carga de grãos da Ucrânia se aproxima da Síria, dizem fontes

reuters 14/08/2022 - 12:53 Compartilhe

BEIRUTE (Reuters) – O primeiro navio a partir da Ucrânia sob um acordo para retomar as exportações de grãos do país, há duas semanas, estava se aproximando do porto sírio de Tartous neste domingo, disseram duas fontes marítimas.

O Razoni, com bandeira de Serra Leoa, partiu do porto ucraniano de Odesa em 1º de agosto sob o acordo entre Moscou e Kyiv, intermediado pela Organização das Nações Unidas e pela Turquia, mas sua localização não estava clara nos últimos dias, uma vez que vinha navegando com seu transponder desligado.

A carga de 26 mil toneladas de milho tinha como destino original o Líbano, que vem sofrendo uma crise econômica que mergulhou cerca de metade de sua população na insegurança alimentar.

No entanto, o comprador original recusou a entrega por questões de qualidade e o navio partiu para a Turquia, atracando em Mersin em 11 de agosto.

Quando voltou a zarpar no dia seguinte, não manteve o transponder ligado. Duas fontes de navegação, uma delas em Tartous, confirmaram à Reuters neste domingo que o navio estava se aproximando do porto do noroeste da Síria.

Anteriormente, Ucrânia acusou a Síria de importar pelo menos 150 mil toneladas de grãos que disse terem sido saqueados de armazéns ucranianos após a invasão da Rússia, em fevereiro. A Rússia negou ter roubado grãos ucranianos.

A Ucrânia cortou relações diplomáticas com a Síria em junho, depois que Damasco reconheceu a independência das regiões orientais de Luhansk e Donetsk.

A Embaixada da Ucrânia no Líbano enviou à Reuters um comunicado do Ministério dos Transportes, que disse que “não era responsável pela embarcação e carga depois que deixou a Ucrânia, principalmente após a partida da embarcação de (um) porto estrangeiro”.

Já o primeiro navio transportando trigo ucraniano a ser exportado sob o acordo mediado pela ONU chegou a Istambul neste domingo, disse o Centro de Coordenação Conjunta, com sede na cidade turca.