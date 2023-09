Navio carregado com trigo sai da Ucrânia com destino ao Egito

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 6:11 Compartilhe

Um navio carregado com trigo zarpou de um porto ucraniano com destino ao Egito, a segundo cargueiro a deixar o país esta semana, apesar do bloqueio imposto pela Rússia no Mar Negro, anunciaram as autoridades da Ucrânia nesta sexta-feira.

“O navio ‘Aroyat’ zarpou do porto Chornomorsk com 17.600 toneladas de trigo ucraniano com destino ao Egito”, afirmou o ministro ucraniano de Infraestruturas, Oleksander Kubrakov, na rede X (antes Twitter).

Moscou abandonou em julho um acordo que permitiu, durante 12 meses, a exportação através do Mar Negro de produtos agrícolas ucranianos, essenciais para a economia do país invadido e para a segurança alimentar mundial.

Em resposta ao colapso do acordo e à ameaça russa de atacar os navios ucranianos, Kiev está testando uma nova rota marítima ao longo das costas da Romênia e Bulgária, países membros da Otan.

Na terça-feira, o ministro Kubrakov anunciou a saída de Chornomorsk de um navio com 3.000 toneladas de trigo.

O ministro informou que o destino deste cargueiro, o ‘Resilient Africa’, é o continente asiático.

A Rússia não atacou este novo corredor marítimo, mas bombardeia com frequência as instalações de cereais dos portos ucranianos.

Kiev quer garantir o abastecimento da África, que precisa da produção ucraniana e, ao mesmo tempo, contra-atacar a influência russa no continente, depois que o presidente Vladimir Putin prometeu fornecer trigo de maneira gratuita a vários países africanos.

Rússia e Ucrânia são duas grandes potências agrícolas, com produções fundamentais para a segurança alimentar global.

