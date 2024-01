Navio atacado na costa do Iêmen é de propriedade americana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 JAN (ANSA) – Um navio foi atingido por um míssil na costa do Iêmen nesta segunda-feira (15), de acordo com o órgão do Reino Unido responsável por operações de comércio marítimo (Ukmto).

O incidente ocorreu 95 milhas náuticas (176 quilômetros) a sudeste de Aden, importante cidade portuária iemenita, e a embarcação teria sido atingida “de cima”.

“As autoridades estão investigando. Navios são aconselhados a transitar com cautela e a reportar qualquer atividade suspeita para a Ukmto”, disse o órgão.

Segundo a Ambrey, companhia britânica especializada em riscos marítimos, a embarcação atacada é de propriedade americana e tem bandeira das Ilhas Marshall, mas a ação não teria deixado feridos nem impedido o cargueiro de navegar.

A região tem sido palco nas últimas semanas de recorrentes ataques dos houthis, grupo rebelde que controla parte do Iêmen desde 2014, contra navios mercantis com destino a Israel, em apoio à causa palestina.

Na última sexta (12), forças de Estados Unidos e Reino Unido conduziram bombardeios aéreos no Iêmen para reduzir a capacidade militar dos houthis no Mar Vermelho.

“Não hesitaremos em agir novamente”, prometeu o premiê britânico, Rishi Sunak. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias