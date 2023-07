Navio ambulância ‘Ocean Viking’ resgata 46 migrantes no Mediterrâneo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 19:46 Compartilhe

O “Ocean Viking”, navio ambulância fretado pela SOS Méditerranée, resgatou, nesta sexta-feira (7), em frente à costa da Líbia 46 pessoas que tentavam chegar à Europa em uma embarcação de fibra de vidro, anunciou a ONG no Twitter.

“Quatro mulheres sozinhas, uma menina de 4 anos que viajava com seu pai e uma dezena de menores desacompanhados fazem parte dos resgatados”, que foram atendidos pelas equipes da SOS Méditerranée e da Federação Internacional da Cruz Vermelha a bordo do “Ocean Viking”, explicou a ONG, sediada em Marselha (sul da França) no Twitter.

“Estas pessoas vêm principalmente de Eritreia, Etiópia e Sudão”, detalhou a SOS Méditerranée.

O Mediterrâneo central é a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Esta agência da ONU calcula que desde o começo do ano, 1.728 migrantes desapareceram nesta área marítima, contra 1.417 em todo o ano de 2022.

