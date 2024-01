Navegação no Canal de Suez diminui 50% por ataques de houthis

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

CAIRO, 26 JAN (ANSA) – A navegação no Canal de Suez, no Egito, diminuiu cerca de 50% nos últimos dias devido aos recorrentes ataques promovidos por iemenitas houthis no Mar Vermelho.

A informação foi passada à ANSA por uma fonte da Autoridade do Canal de Suez, via navegável que conecta os mares Mediterrâneo e Vermelho.

Segundo essa fonte, o prejuízo diário com a redução do trânsito no canal é de US$ 10 milhões (R$ 49 milhões) a US$ 15 milhões (R$ 74 milhões), o que pode se traduzir em uma perda bilionária caso a situação não seja resolvida nos próximos meses.

A Autoridade do Canal de Suez estuda implantar novos mecanismos e serviços extras para aquecer a demanda. No ano passado, a via gerou faturamento de US$ 9 bilhões (R$ 44 bilhões), recorde em sua história.

Nas últimas semanas, os houthis, grupo que controla parte do Iêmen, têm promovido ataques contra navios mercantis direcionados a Israel, em solidariedade à causa palestina.

Em resposta, Estados Unidos e Reino Unido bombardearam postos dos houthis no Iêmen para tentar diminuir sua capacidade militar no Mar Vermelho.

Ainda assim, os iemenitas dispararam nesta sexta-feira (26) um míssil balístico contra um contratorpedeiro americano, mas o projétil foi abatido sem causar danos, segundo as Forças Armadas dos EUA. (ANSA).

