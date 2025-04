Nave Soyuz MS-27 decola rumo à ISS com dois russos e um americano

Uma nave espacial russa Soyuz com dois russos e um americano a bordo decolou nesta terça-feira (8) do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS).

A agência espacial russa Roscosmos exibiu a decolagem da Soyuz, pintada em homenagem ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, às 10h47 locais (2h47 de Brasília).

Alguns minutos depois, a Soyuz entrou em órbita e deverá chegar ao segmento russo da ISS em algumas horas.

A nave transporta a tripulação composta pelos cosmonautas russos Serguei Ryjikov e Alexei Zubritskiy, e o astronauta da Nasa Jonny Kim.

A equipe deve cumprir quase 50 experimentos científicos no espaço, segundo a Roscosmos, antes de retornar à Terra em 9 de dezembro.

A agência russa informou que 2.500 turistas acompanharam o lançamento em Baikonur, onde a Rússia aluga o centro espacial ao custo de 115 milhões de dólares anuais, sob um contrato de arrendamento que vai até 2050.

O espaço é uma das últimas áreas de cooperação entre Rússia e Estados Unidos, cujas relações se deterioraram devido ao conflito na Ucrânia, apesar da recente retomada das conversações por iniciativa do presidente americano Donald Trump.

O setor espacial russo, historicamente um orgulho para o país, enfrenta há vários anos uma falta crônica de financiamento, escândalos de corrupção e fracassos como a perda da sonda lunar Luna-25 em agosto de 2023.

Os problemas, no entanto, não diminuíram as ambições da Rússia, que pretende construir sua própria estação orbital para substituir a antiga ISS e retomar as missões à Lua.

